عزف النشيد الإسرائيلي في قصر السيسي يثير جدلا

وزير خارجية مصر شاهد مباراة كرة قدم مع نتنياهو في إسرائيل

أثار خبر عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قصر الاتحادية بمصر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كشفت عن تفاصيل مراسم الاستقبال و"الحفاوة" التي حظي بها السفير الإسرائيلي الجديد لدى القاهرة ديفد غوفرين بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال مراسل الشؤون العربية بالصحيفة روعي كايس إن نشيد "هاتكفاه" ويعني "الأمل" الخاص بـإسرائيل تم غناؤه في قصر الاتحادية الخاص بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل استقبال السفير الإسرائيلي الجديد في القاهرة ..

وأوضح أن فرقة فنية عسكرية مصرية عزفت النشيد، ونقل عن السفير الجديد قوله "إن أداء الفرقة الفنية العسكرية المصرية للنشيد الوطني الإسرائيلي يعتبر لحظة حساسة ومؤثرة بالنسبة لي، حيث قدمت نفسي للرئيس السيسي سفيرا جديدا لإسرائيل عبر كتاب ممهور بتوقيع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين".

وأكد غوفرين أن حوارا جرى بينه وبين السيسي بالعربية "حيث سألني عن حياتي الشخصية، فأبلغته بمعرفتي العميقة بمصر، ودراستي الأكاديمية حول شؤون الشرق الأوسط، ثم صافحني السيسي بحرارة، وشعرت بمشاعر قلبية صادقة خلال مصافحته، حيث أبدى حرصه الشديد على استمرار العلاقات بين مصر وإسرائيل، وقد أبلغته أن بإمكانه أن ينظر إلي على أني ابن البلد فأجابني السيسي بالإيجاب، وأنه سينظر إلي على أنني كذلك".

وأضاف السفير الجيد أنه "يشعر بالفخر لمنصبه الجديد في مصر، باعتبارها بلاد الثقافة والتاريخ القديم" وأنه ليس لديه شك بأن العلاقات بين تل أبيب والقاهرة "حيوية ومركزية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها".

كما تعهد بالسعي لـ"توطيد العلاقات والتعاون بين القاهرة وتل أبيب في كافة المجالات، من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة".

ونشر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات متابينة إزاء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي فقال أحد المغردين "السيسي ينسى عدو بلاده الحقيقي ويتحالف مع إسرائيل".

وكتب آخر:" الرئيس المصري يمجد الدولة الصهيونية ويؤكد زعمها في فلسطين والقدس".

فيما كتب مغرد: " ما حدث ربما يكون ضمن البروتوكول ولا يعني موقفا سياسيا بالضرورة".