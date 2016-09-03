شركة طيران مصرية: إحباط محاولة اقتحام قمرة طائرة

طائرة تابعة لشركة إير كايرو- أرشيف

قالت شركة "إير كايرو" المصرية إنها نجحت في السيطرة على راكب حاول اقتحام قمرة القيادة خلال رحلة الطائرة من الرياض إلى برج العرب (شمال غرب القاهرة) مساء أمس الجمعة.

وذكر بيان لوزارة الطيران المدني اليوم السبت أن "قائد طائرة إير كايرو رحلة رقم 462 المتجهة من الرياض إلى برج العرب غرب الإسكندرية، وعلى متنها 150 راكبا نجح في الهبوط بسلام بمطار برج العرب الساعة1830(بالتوقيت المحلى)، مساء أمس الجمعة بعد محاولة أحد الركاب دخول قمرة القيادة".

وأشار البيان إلى" أن طاقم الطائرة وفور تأكده من عدم حمل الراكب ــ لم تحدد جنسيته في البيان ــ ما قد يؤثر على أمن وسلامة الركاب نجح في التعامل معه والسيطرة عليه بأمان".

وقام قائد الطائرة على الفور بعد السيطرة على الراكب بإبلاغ برج المراقبة وسلطات المطار بتعرض الطائرة لمحاولة اقتحام من أحد الركاب, ما دفع سلطات المطار إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى استعداداً لهبوط الطائرة والتعامل مع الراكب.

واحتجزت الشرطة الراكب فور هبوط الطائرة، للوقوف على أسباب الحادث.