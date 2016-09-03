شاهد: مظاهرة في لندن ضد الخروج من الاتحاد الأوربي

شارك نحو ألفي شخص في مظاهرة جابت شوارع لندن السبت للإعراب عن استيائهم من نتيجة الاستفتاء الذي جرى في يونيو/حزيران، وأدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي..

وحمل المتظاهرون أعلام الاتحاد الأوربي بينما لون آخرون وجوههم بألوان الاتحاد، وحملوا لافتات كتب عليها شعارات "أوقفوا بريكست" و"نحن في حاجة إلى الاتحاد الأوربي".

وصوت 51.5% من المشاركين في الاستفتاء لصالح خروج لندن من الاتحاد الأوربي مقابل 48.1% صوتوا من أجل البقاء في الاتحاد الذي يضم 28 بلدًا.

وتقول رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" إن حكومتها لن تفعل المادة 50 التي تطلق العملية الرسمية لخروج بريطانيا قبل العام المقبل.

وانضم الكوميدي "ايدي ايزارد" الذي أطلق حملة من أجل بقاء بلاده في الاتحاد إلى المسيرة، وقال "هل فات الأوان؟ كلا.. سنواصل النضال".

وجرى احتجاج مضاد أقل عددًا لمؤيدي بريكست (خروج بريطانيا) حمل المشاركون فيه لافتات كتب عليها شعار "لا نريد مزيدًا من الأعذار، نريد الخروج الآن".

ويطالب منظمو مسيرة الاحتجاج على "بريكست" الحكومة بوقف تفعيل المادة 50، ويريدون إسماع صوتهم في كيفية تنفيذ عملية الخروج.