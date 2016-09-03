البث الحي
منوعات

شاهد: مظاهرة في لندن ضد الخروج من الاتحاد الأوربي

3/9/2016

شارك نحو ألفي شخص في مظاهرة جابت شوارع لندن السبت للإعراب عن استيائهم من نتيجة الاستفتاء الذي جرى في يونيو/حزيران، وأدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي..

وحمل المتظاهرون أعلام الاتحاد الأوربي بينما لون آخرون وجوههم بألوان الاتحاد، وحملوا لافتات كتب عليها شعارات "أوقفوا بريكست" و"نحن في حاجة إلى الاتحاد الأوربي".

وصوت 51.5% من المشاركين في الاستفتاء لصالح خروج لندن من الاتحاد الأوربي مقابل 48.1% صوتوا من أجل البقاء في الاتحاد الذي يضم 28 بلدًا.

وتقول رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" إن حكومتها لن تفعل المادة 50 التي تطلق العملية الرسمية لخروج بريطانيا قبل العام المقبل.

وانضم الكوميدي "ايدي ايزارد" الذي أطلق حملة من أجل بقاء بلاده في الاتحاد إلى المسيرة، وقال "هل فات الأوان؟ كلا.. سنواصل النضال".

وجرى احتجاج مضاد أقل عددًا لمؤيدي بريكست (خروج بريطانيا) حمل المشاركون فيه لافتات كتب عليها شعار "لا نريد مزيدًا من الأعذار، نريد الخروج الآن".

ويطالب منظمو مسيرة الاحتجاج على "بريكست" الحكومة بوقف تفعيل المادة 50، ويريدون إسماع صوتهم في كيفية تنفيذ عملية الخروج.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)