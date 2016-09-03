شاهد: مشادة مع مسؤولة أمريكية أثناء وصول أوباما إلى الصين

نشبت مشادة كلامية على مدرج الطائرات بين مسؤول صيني ومسؤولة إعلامية بالبيت الأبيض كانت تعطي تعليمات للصحفيين الأجانب بشأن مكان وقوفهم وقت تسجيلهم لحظة هبوط أوباما من الطائرة.

وصرخ المسؤول الصيني بالإنجليزية في وجهها بغضب "هذه بلادنا وهذا مطارنا".

لكن المسؤولة الأمريكية أصرت على السماح للصحفيين بالوقوف خلف خط أحمر وتمكنوا من تسجيل الفعاليات ولحظة وصول أوباما بلا عائق.

في الوقت نفسه نشبت مشادة بين المسؤول الصيني نفسه ومستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس اليوم (السبت) ما دفع جهاز المخابرات للتدخل في جدال غير معتاد.

فبعد قليل من هبوط طائرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مدينة هانغتشو بشرق الصين لحضور قمة مجموعة العشرين حاول المسؤول الصيني منع رايس من السير نحو موكب السيارات لأنها عبرت منطقة مخصصة لوسائل الإعلام وتحدث معها بلهجة غاضبة قبل أن يتدخل أحد ضباط المخابرات.

وردت رايس على المسؤول الصيني، لكن ما قالته لم يكن مسموعا للصحفيين الذين كانوا يقفون تحت جناح طائرة الرئاسة الأمريكية.

ولم يتضح إن كان المسؤول الصيني الذي لم يعرف اسمه على الفور يعلم أن رايس مسؤولة أمريكية بارزة وليست صحفية.

وقمة مجموعة العشرين هي أهم حدث تستضيفه الصين هذا العام وتجئ في وقت تسعى فيه لترسيخ موقفها على الساحة العالمية وتجنب أية حزازات بشأن قائمة طويلة من مسببات التوتر مع واشنطن.