شاهد: حامل تمنع مترو أنفاق بيجين من التحرك!

بنوبة من الغضب، منعت سيدة حامل قطار مترو أنفاق في العاصمة الصينية بيجين من التحرك احتجاجاً على عدم وجود مقعد تجلس عليه إذ لم يقف أحد لها، فجلست على الأرض وعلقت عمل أبواب القطار ومنعته من الغلق، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ورفضت السيدة محاولات إقناع قام بها 3 موظفين لتترك الأبواب تغلق حتى لا يتأخر القطار، وقام البعض بلومها على التأخير وتعطل مصالحهم، لكنها أصرت على موقفها ورفضت التزحزح، ومنعت القطار من المغادرة بتعليق الباب.

يذكر أن هذا الخط العاشر من مترو أنفاق بيجين والأكثر استخداماً، حيث يحمل يومياً 975 ألف راكب. وقد جاءت تعليقات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين رافضة لمقابلة الخطأ بالخطأ، وما بين الإخلال بالنظام العام، ومنهم من تطرق إلى زيادة عنف النساء في مترو الأنفاق، ومنهم من تعاطف مع السيدة الحامل.