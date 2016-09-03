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شاهد: بنغلادش تعلن مقتل قيادي بجماعة المجاهدين

3/9/2016

قال سانوار حسين وهو مسؤول كبير في الشرطة في بنغلادش إنها قتلت أمس الجمعة (2 من سبتمبر/أيلول) من يشتبه في أنه مدرب "المتشددين" الذين نفذوا هجوما على مقهى في يوليو/تموز أسفر عن مقتل 22 شخصا.

وأضاف، حسين، وهو مسؤول كبير في وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة دكا أن "المتشدد" المعروف باسم "مراد"  كان زعيم الجناح العسكري لجماعة المجاهدين في بنغلادش التي بايعت تنظيم الدولة.

وأوضح للصحفيين أنه قتل أثناء تبادل لإطلاق النار وقع خلال مداهمة على مشارف العاصمة دكا، حيث أصيب شرطيان خلال المداهمة.

جدير بالذكر أن المداهمة جاءت بعد ستة أيام من مقتل تميم أحمد تشودري،  وهو كندي الجنسية مولود في بنغلادش، اتهم بأنه العقل المدبر للهجوم الذي نفذ في الأول من يوليو/تموز، حيث قتل في تبادل لإطلاق النار.

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