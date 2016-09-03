البث الحي
منوعات

شاهد: المعارضة السورية تستخدم سلاح الجو لأول مرة

3/9/2016

كشف فصيل جند الأقصى التابع للجيش السوري الحر عن استخدام كتائب المعارضة السورية ، ولأول مرة ، طائرة من دون طيار في معاركهم مع قوات النظام السوري في ريف حماة الشمالي .

وبث جند الأقصى أحد الفصائل المشاركة في معركة ريف حماة الشمالي تسجيلاً  مصوراً مساء الجمعة يظهر فيه قصفه لعناصر من القوات السورية بطائرة بدون طيار، أثناء المعارك على جبهة بلدة معردس في ريف حماة الشمالي.

وأظهر شريط فيديو تم بثه على شبكة الإنترنت، طائرة من دون طيار وهي تلقي صواريخ صغيرة على مركز للقوات الحكومية السورية قيل إنها قرب بلدة معردس في ريف حماة الشمالي .

ويعتبر هذا الإنجاز تطورا نوعيا من قبل قوات المعارضة التي كانت تكتفي باستخدام الطائرات بدون طيار بالتصوير فقط، والآن أدخلت سلاح الطيران على محدوديته في معاركها ضد قوات النظام التي كان لسلاح الجو الدور الأبرز في تقدمها وقصف أهداف بعيدة.

وفي سياق معاركها مع قوات النظام، نشرت جبهة فتح الشام المعارضة إنفوغرافيك أظهرت فيه عدد قتلى القوات  الحكومية والمسلحين الموالين لها والآليات التي دمرها مقاتلو الجبهة بجبهات جنوب حلب، شمالي سورية.

وظهر في "الإنفوغرافيك" الذي نشر أمس الجمعة خسائر القوات الحكومية خلال شهر أغسطس/آب حيث بلغ عددهم 250 قتيلاً فضلاً عن تدمير 20 آلية.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)