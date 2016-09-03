شاهد: المعارضة السورية تستخدم سلاح الجو لأول مرة

كشف فصيل جند الأقصى التابع للجيش السوري الحر عن استخدام كتائب المعارضة السورية ، ولأول مرة ، طائرة من دون طيار في معاركهم مع قوات النظام السوري في ريف حماة الشمالي .

وبث جند الأقصى أحد الفصائل المشاركة في معركة ريف حماة الشمالي تسجيلاً مصوراً مساء الجمعة يظهر فيه قصفه لعناصر من القوات السورية بطائرة بدون طيار، أثناء المعارك على جبهة بلدة معردس في ريف حماة الشمالي.

وأظهر شريط فيديو تم بثه على شبكة الإنترنت، طائرة من دون طيار وهي تلقي صواريخ صغيرة على مركز للقوات الحكومية السورية قيل إنها قرب بلدة معردس في ريف حماة الشمالي .

ويعتبر هذا الإنجاز تطورا نوعيا من قبل قوات المعارضة التي كانت تكتفي باستخدام الطائرات بدون طيار بالتصوير فقط، والآن أدخلت سلاح الطيران على محدوديته في معاركها ضد قوات النظام التي كان لسلاح الجو الدور الأبرز في تقدمها وقصف أهداف بعيدة.

وفي سياق معاركها مع قوات النظام، نشرت جبهة فتح الشام المعارضة إنفوغرافيك أظهرت فيه عدد قتلى القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها والآليات التي دمرها مقاتلو الجبهة بجبهات جنوب حلب، شمالي سورية.

وظهر في "الإنفوغرافيك" الذي نشر أمس الجمعة خسائر القوات الحكومية خلال شهر أغسطس/آب حيث بلغ عددهم 250 قتيلاً فضلاً عن تدمير 20 آلية.