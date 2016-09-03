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شاهد: إنقاذ الكلب روميو بعد 10 أيام من زلزال إيطاليا

3/9/2016

أنقذ عمال الطوارئ كلباً يدعى "روميو" من بين كومة أنقاض بوسط إيطاليا بعد مرور 10 أيام على زلزال بقوة 6.2 درجة دمر بلدات بالمنطقة.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها إدارة الإطفاء عاملي طوارئ وهم يخرجون الكلب حيّاً، أمس الجمعة، من بين أنقاض مبنى في بلدة أماتريتشي التي فقد فيها 231 شخصاً حياتهم في الزلزال الذي وقع في 24 أغسطس/آب.

ورغم محنته انطلق الكلب روميو فرحاً يهز ذيله ولم يتوقف إلا عند عامل إنقاذ أخذ يربت عليه ويفحص مخالبه، وقال مسؤول محلي إن روميو -وهو من نوع غولدن رتريفر- في حالة جيدة.

وفي الأسبوع الماضي تم إنقاذ قطة اسمها جوي من أنقاض منزل آخر في أماتريتشي بعد 6 أيام من الكارثة.

 

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