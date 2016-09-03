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ترامب يلحق بكلينتون في أحدث استطلاعات الرأي

3/9/2016

ترامب يلحق بكلينتون في استطلاع لرويترز

أظهر أحدث استطلاع لرويترز/إبسوس نُشر أمس الجمعة أن المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب حقق تعادلا فعليا مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون منهيا بذلك تراجعا كبيرا بعد تعزيزه التأييد بين الناخبين المحتملين لحزبه في الأسابيع الأخيرة.

وأظهر الاستطلاع تأييد 40% من الناخبين المحتملين لترامب وتأييد 39 % لكلينتون خلال الأسبوع الممتد من 26 أغسطس/آب إلى أول سبتمبر/أيلول.

وهبط التأييد لكلينتون بشكل مطرد خلال هذا الاستطلاع الأسبوعي منذ 25 أغسطس/آب منهيا تقدما بلغ ثماني نقاط على ترامب.

وجاءت مكاسب ترامب في الوقت الذي قفز فيه تأييد الجمهوريين لمرشح حزبهم ست نقاط مئوية خلال الأسبوعين الأخيرين إلى نحو 78%.

ومازال هذا أقل من الدعم الذي حظى به المرشح الجمهوري ميت رومني في صيف 2012 وبلغ 85 %؛ ولكن هذا التحسن يساعد في تفسير صعود ترامب في الاستطلاع.

ويُجرى استطلاع رويترز/إبسوس على الإنترنت باللغة الإنجليزية في كل الولايات الأمريكية الخمسين. وشمل أحدث استطلاع 1804 من الناخبين المحتملين على مدار الأسبوع .

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