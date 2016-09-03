بالفيديو والصور: لاعب كرة بلا ساقين يحلم بمنافسة رونالدو!

قبل 15 عاماً، كان مسافرًا على متن أحد القطارات لكن ساقيه انزلقتا تحت عجلات القطار وهو يتنقل بين العربات، لكن عقله الطموح وقلبه الذي ينبض بالروح رفض الاستسلام للأمر الواقع، ففعل ما عجز عنه كثير من الأصحاء ليصبح لاعب كرة قدم!

وبحسب مقابلة مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن البنغالي محمد عبدالله (22 عاماً) يعيش في مدينة دكا وهو من كبار لاعبي ومحبي كرة القدم في بنغلاديش رغم فقدان ساقيه، ويحلم بمنافسة نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حكى عبدالله كيف واجه المأساة بعد أن فقد ساقيه في حادث قطار عام 2001 ليفقد آنذاك حلم حياته وهو أن يصبح لاعب كرة قدم، لم يكن يتخيل أنه سوف يستطيع المشي والاعتماد على نفسه مرة أخرى لاسيما مع الحياة الأسرية غير المستقرة حيث إن والدته تركت المنزل منذ كان في عمر السابعة.

بعد الحادث نُقل عبد الله لمستشفى كلية الطب في دكا، لكنه فقد جزءا كبيرا من ساقيه أسفل الفخذ، وتم إرساله إلى دار أيتام حيث لم تتمكن السلطات من الاتصال بأهله، ومن ثم درس في مدرسة باريسال يوسف لمدة عام ونصف العام ثم هجرها، فاقداً الأمل في الحياة.

عبدالله واجه الصعوبات فبدأ بالمشي بمفرده، بعد أن عاش بالشوارع فترة وتسول وبحث عن عمل ولم يجد، لكنه استجمع شجاعته من جديد وبدأ لعب كرة القدم، وفي البداية رفضه الشباب لكنه مع الوقت استطاع التقدم ولفت الانتباه.

وفي عام 2003 تبنت منظمة بنغالية غير حكومية، توفير مأوى لأطفال الشوارع، ومن بينهم حالة عبد الله، وبمساعدة مدرب كرة قدم هناك تَقدم عبدالله كثيراً في لعب كرة القدم التي بدأها باستخدام يده ومع مرور الوقت استخدم ساقيه الصغيرتين في اللعب.

وإلى جانب كرة القدم، يعمل عبدالله 8 ساعات يومياً في حمل الأمتعة بمحطة سادراغات بمحطة فيري الوسطى في دكا ويربح يومياً جنيها إسترلينيا، مؤمناً بأن العمل هو سبيل الحياة لاسيما وأن المنظمة التي تؤويه تفر له وجبة واحدة في اليوم.

واليوم يلعب عبدالله كرة القدم في استاد بنغلاديش الوطني، ليدهش المشاهدون عند رؤيته بلا أرجل مرتدياً الحذاء بالمقلوب، لكن موهبته التي طغت على إعاقته البدنية جعلته يحلم بمنافسة نجم الكرة رونالدو.