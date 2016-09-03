بالفيديو والصور: الطفل العبقري التحق بالجامعة دون مَدرسة!

حينما اجتاز غيرمي شولر اختبار الدخول إلى جامعة كورنيل بنيويورك، لم يتفاجأ والداه فهو الطفل المعجزة الذي درس منزلياً على أيدي والدته مهندسة الطيران ووالده مهندس الفضاء، ولم يذهب قط إلى المدرسة! بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

غريمي وهو حالياً طالب في الصفوف الجامعية يجد الدروس سلسة نوعا ما بحسب وصفه، وهذا ليس غريباً، فحينما كان في الثانية من عمره كان يقرأ كتباً باللغتين الإنجليزية والكورية، وقبل بلوغه السادسة كان يدرس التفاضل والتكامل!

واليوم في السن الذي يذهب فيه معظم الأطفال إلى المدرسة الإعدادية، يدخل هذا الطالب العبقري البالغ من العمر 12 عاماً أولى سنوات دراسته في جامعة كورنيل، ليصبح بذلك أصغر طالب يحقق هذا الإنجاز في "رابطة اللبلاب" على الإطلاق.

ورابطة اللبلاب هي رابطة رياضية تجمع 8 جامعات تعتبر من أشهر وأقدم الجامعات الأمريكية وهي "هارفارد، ييل، برنستون، بنسلفانيا، كولومبيا، براون، دارتموت وكورنيل"، وتقبل تلك الجامعات الطلاب من كافة أنحاء العالم بناء على مؤهلاتهم الدراسية والشخصية والرياضية.

وقالت والدة غيرمي، هاري شولر، الحاصلة على دكتوراة في هندسة الطيران إن ابنها منذ البداية، كان متقدماً جسدياً وقوياً جداً، وركز اهتمامه على الحروف والأرقام في عمر 3 أشهر، وعرف الأبجدية في عمر 15 شهراً، وكان يقرأ الكتب وحده في عمر 21 شهراً باللغة الإنجليزية واللغة الكورية "لغة والدته الأصلية".

وأضافت أنه عندما كان في الخامسة قرأ "مملكة الخواتم"، و"رحلة خلال العبقرية: النظريات الكُبرى في الرياضيات" وحده، وبالتالي كان من العبث تسجيله في رياض الأطفال، لافتة إلى أنه من هوايات غيرمي لعب الكمبيوتر إلى جانب القراءة في الخيال العلمي، كما أنه اجتماعي جداً ويحب المناقشات.

وبحسب قناة فوكس نيوز، قال لانس كولينز، عميد كلية الهندسة بجامعة كورنيل، إن غيرمي مستعد ذهنياً وفكرياً للكلية، وقد يصبح أحد عباقرة الرياضيات، وقد يأتي يوم يحل فيه بعض المسائل التي ليس لدينا تصور عنها، هو فقط يحتاج لدعم مستمر من عائلته ليظل في تقدم دائم.

وبحسب ABC News، فإن غيريمي درس في المنزل على يدي أبويه مهندسي الطيران والفضاء اللذين عاشا في منطقة غراند براري بتكساس، وعندما تقدم غيريمي بطلب إلى جامعة كورنيل، أظهر مستوى مرتفعاً في اختبار SAT، وهو اختبار قبول للجامعات، بالإضافة إلى اختبار متقدم لتحديد المستوى في الرياضيات والعلوم، فقام والده أندي شولر بنقل عمله من شركة لوكهيد مارتن بتكساس إلى موقعها في شمال نيويورك، دعماً لنجاح ابنه.