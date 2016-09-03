السعودية تنفي التعاقد مع شركة إسرائيلية لتأمين الحجاج

نفت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام نقلا عن موقع الإذاعة العبرية بأن المملكة تعاقدت مع إحدى الشركات الإسرائيلية لتأمين حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر بيانا للسفارة اليوم السبت حيث أكدت عدم صحة كافة المزاعم التي أوردها موقع الإذاعة العبرية في هذا الشأن، وأهابت بكافة وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر عند تناقل مثل تلك المزاعم، والتواصل مع القسم الإعلامي بالسفارة للتأكد قبل نشر هذه الأخبار الكاذبة، وذلك حفاظا على مصداقية وسائل الإعلام أمام الرأي العام.

وأمس (الجمعة) نقلت صحيفة الأهرام المصرية (حكومية) خبرًا عن إذاعة إسرائيلية زعمت فيه تعاقد السعودية مع شركة إسرائيلية لـ"تأمين الحجاج منذ دخولهم مطار المملكة وحتى عودتهم إلى بلادهم بأساور إلكترونية".

وتشهد هذه الأيام بدء توافد أفواج من الحجيج من كافة أنحاء العالم، إلى الأراضي المقدسة، لبدء أداء شعيرة الحج، أهم أركان الدين الإسلام، خلال الفترة المقبلة من الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، حسب التوقيت الهجري.

وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم أن وفود الحجاج الذين بدأوا الوصول إلى مطارات وموانئ ومنافذ المملكة تباعاً، تقترب من عتبة المليون، من 160 جنسية حول العالم.