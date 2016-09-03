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الجيش المصري: نستورد ألبان الأطفال لمحاربة الاحتكار والجشع

3/9/2016

الجيش المصري: نستورد ألبان الأطفال لمحاربة الاحتكار والجشع

قال الجيش المصري في بيان له إنه أقدم على استيراد ألبان الأطفال بعد أن لاحظ نقصا حادا لها في السوق، ولمواجهة شركات الاستيراد التي كانت تحتكره.

وذكر المتحدث العسكري للجيش المصري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " لاحظت القوات المسلحة قيام الشركات المختصة باستيراد عبوات لبن الأطفال باحتكار العبوات للمغالاة في سعرها، ما تسبب في زيادة المعاناة على المواطن البسيط".

وأضاف أن القوات المسلحة " انطلاقاً من دورها في خدمة المجتمع المدني، بالتنسيق مع وزارة الصحة، قامت بالتعاقد على نفس عبوات الألبان، ليصل سعر العبوة للمواطن المصري إلى 30 جنيهاً بدلاً من 60 جنيهاً، أي بنسبة تخفيض تصل إلى 50% ".

وذكر البيان أن  الجيش ليس لديه " أي عبوات مخزنة وأنه سيتم استيراد أول دفعة من الألبان اعتباراً من 15 / 9 / 2016 ليتم استلامها من الموانئ وتوزيعها على الصيدليات بسعر (30) جنيهاً للعبوة".

وأوضح البيان أن القوات المسلحة أقدم على هذه الخطوة في إطار " ضرب الاحتكار الجشع لدى التجار والشركات العاملة في مجال عبوات الألبان من منطلق شعورها باحتياجات المواطن البسيط أسوة بما تقوم به من توفير لكافة السلع الأساسية من لحوم ودواجن وغيرها بمختلف منافذ البيع في كافة المحافظات بأسعار مخفضة".

وحذر الجيش من أن شركات استيراد الألبان تروج شائعات وتنتهج حملة مغرضة بهدف التأثير على الرأي العام، على حد وصف البيان.

وقال المتحدث العسكري " لذلك تهيب القوات المسلحة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والحملة المغرضة التي شنتها شركات استيراد الألبان بهدف التأثير على الرأي العام ، وعلى المواطن أن يدرك أن القوات المسلحة تبذل قصارى جهدها لتخفيف العبء عن المواطن البسيط".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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