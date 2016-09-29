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وصول وزير خارجية مصر إلى إسرائيل للمشاركة في جنازة بيريز‎

29/9/2016

سامح شكري وزير الخارجية المصري

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ايمانوئيل نخشون عن وصول وزير الخارجية المصري، سامح شكري إلى تل أبيب، اليوم الخميس، للمشاركة في جنازة رئيس إسرائيل السابق شمعون بيريز الذي من المنتظر أن يدفن يوم غد.

كما لفت المتحدث إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجّه رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي رؤبين ريفلين، قدم فيها تعازيه لرحيل بيريز.

وجاء في نص الرسالة: "يجب على قادة إسرائيل وكل الأطراف المعنية الحفاظ والبناء على جهود بيريز في مسيرة السلام الفلسطينية – الإسرائيلية ودعمه لحل الدولتين".

ولم يؤكد المتحدث مشاركة أي مسؤول أردني في الجنازة.

من جانبه، يترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفداً فلسطينياً للمشاركة في جنازة بيريز.

وتوفي بيريز، أمس الأربعاء، بعد نقله إلى المستشفى قبل أسبوعين، إثر إصابته بجلطة دماغية.

ومن المقرر أن يتم غداً الجمعة، تشييع جثمان بيريز في مدينة القدس الغربية.

وتستعد إسرائيل لاستقبال عشرات من رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء ورؤساء برلمانات، يتوقع وصولهم للمشاركة في التشييع .

ورجحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مشاركة 16 رئيس دولة في الجنازة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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