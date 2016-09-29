مصر تصدر سندات وتطلق عليها "صكوك"

وزارة المالية مصر

في محاولة جديدة من الحكومة المصرية للبحث عن مصادر تمويل، بعد أن بلغ الدين العام المحلي 2.5 تريليون جنيه (نحو 284 مليون دولار) و تجاوز الدين الخارجي 53 مليار دولار، واحتمال تجاوز عجز الموازنة للعام الحالي 300 مليار جنيه، قال مسؤول حكومي في تصريحات صحفية اليوم: إن وزارة المالية المصرية اقتربت من إنهاء الإجراءات الخاصة بتعديلات قانون الصكوك لتمويل الاستثمارات الذي أصدرته الحكومة في عام 2013 ولم يتم التعامل به، في إطار مساعٍ حكومية لإيجاد مصادر تمويلية جديدة، بهدف مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها البلاد، وأضاف المسؤول أن حكومته تعتزم التقدم بمشروع التعديلات الجديدة المقترحة للبرلمان قريبا، بعد مراجعتها بشكل نهائي من قبل بعض الجهات المعنية.

وأشار أن الخطة تشمل طرح كميات محدودة من الصكوك بصفة تجريبية خلال العام المالي الحالي بقيمة ملياري جنيه (نحو 225 مليون دولار)، تسهم في سد عجز الموازنة، وأن التعديلات الجديدة ركزت على حصر الصكوك في استخدامها كأداة تمويلية للدين العام، مثل السندات وأذون الخزانة، بضمانة أحد أصول الدولة، ولن يتم استخدامها كأداة لتمويل استثمارات، كما كان يستهدف القانون السابق.

تحايل

ويري الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي أن هذه التعديلات هي تفريغ لقانون الصكوك الذي أصدره برلمان الثورة في أبريل/ نيسان 2013 من مضمونه والذي يتمثل في كونه أداة تمويل شرعية لاستثمارات جديدة ذات مردود إيجابي على الاقتصاد المصري تساهم في رفع معدلات التنمية، وليس أداة لسداد الدين العام وعلاج عجز الموازنة، حيث تقوم فكرة الصكوك الإسلامية على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل على أساس المشاركة في الربح والخسارة، والانتقال من حيز المديونية إلى حيز المشاركة لحامل الصك في المشروع.

لقد نجحت صيغة صكوك الاستثمار الإسلامية في تمويل التنمية في عديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، كما شاع تطبيقها بعد الأزمة المالية العالمية، وتعتبر من أهم صيغ التمويل في العالم اليوم، وتتسم بالعديد من المزايا التي تناسب شرائح عديدة من المستثمرين ورجال الأعمال والحكومات، لأنها تتسم بالمرونة وسهولة الإصدار والتداول وقلة المخاطر، كما أنها تستوعب شريحـــــــة من المستثمرين الذين لا يريدون المضاربة في البورصة، أو الذين لا يريدون الدخول في شبهات المعاملات الربوية مثل السندات بفائدة، كما تساهم صيغة التمويل بالصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات القومية وغيرها دونما أى عبء على الموازنة العامة للدولة.

القانون الأصلي

لهذا نصت المادة 3 من قانون الصكوك الذي تنوي الحكومة الحالية تعديله بالتالي:

"يحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها".

كما نصت المادة 15 :

"تستخدم حصيلة إصدار الصكوك فى الغرض الذى صدرت من أجله، وفقا لأحكام هذا القانون.. ولا يجوز استخدام حصيلة إصدار صكوك المنافع والخدمات الحكومية إلا فى إنشاء أصول ومشروعات جديدة وألا تزيد مدة الصك عن اثنتى عشرة سنة".

كما تضمنت المادة 9 شروط المشروع الذى تصدر الصكوك لتمويل إنشائه أو تطويره ومنها:

أن يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعا، وأن تديره إدارة متخصصة تتمتع بكفاءة عالية فى نوع النشاط، وفقا للضوابط الشرعية، وأن يكون داخل جمهورية مصر العربية، وأن يكون مستقلا فى حساباته عن المشروعات الأخرى التى تدخل فى الذمة المالية للجهة المستفيدة، وأن يدار ماليا باعتباره وحدة مستقلة، بحيث يتضح فى نهاية السنة المالية مركزه المالى، ونتائج أعماله، أن يكون من شأنه أن يدر عائدا، وفقا لدراسة جدوى تعد عنه.

استغلال الدين

ويرى برلماني سابق أن ماستقوم به الحكومة لا علاقة له بالصكوك الإسلامية من قريب أو بعيد وإنما هو مجرد عملية إصدار سندات بفائدة، وأن التعديل على القانون الحالي لمجرد الحفاظ على العنوان فقط " الصكوك الإسلامية" للنصب على الناس باسم الدين، كما أن إصدار هذه السندات بضمان الأصول الحكومية هو طريقة ملتوية لبيع هذه الأصول مقابل سندات لأن الحكومة لن تستطيع سداد قيمة السندات التي تصدرها بعد أن اقتر ب حجم الدين العام من 3 تريليون جنيه وتضاعفه خلال السنوات الثلاث الماضية منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في يوليو/ تموز 2013.