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مرشح رئاسي أمريكي يعجز عن ذكر اسم أي رئيس أجنبي

29/9/2016

المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة الأمريكية "غاري جونسون"

لم يتمكن المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة الأمريكية "غاري جونسون"، من تسمية أي رئيس أجنبي، بعد ثلاثة أسابيع من قوله إنه لا يعرف مدينة حلب في سوريا.

وصمت جونسون قرابة دقيقة كاملة أثناء مقابلة مع قناة إم إس إن بي سي الأربعاء عندما سأله صحافي تسمية من يفضل من القادة الأجانب.

وسأل الصحافي "كريس ماثيوز" المرشح جونسون "أي زعيم أجنبي مفضل لديك؟ من أي قارة أو أي بلد، اذكر اسم زعيم تكن له الاحترام والإعجاب".

أما نائبه "وليام ويلد" الجالس إلى جواره، فقد أجاب "المفضل لدي هو شيمون بيريز". 

لكن الصحافي سرعان ما رد موضحا "أنا اتكلم عن أولئك الذين هم على قيد الحياة"، وانتقل إلى جونسون قائلا "يجب أن تعرف. أي شخص في أي قارة. في كندا والمكسيك وأوربا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، اسم زعيم أجنبي تحترمه".

وقال جونسون "أعتقد أنها لحظة حلب" في إشارة إلى استجوابه حول المدينة السورية أوائل سبتمبر/ أيلول عندما رد على سؤال بهذا الخصوص "ما هي حلب"؟

ثم حاول جونسون القول "الرئيس السابق للمكسيك" لكنه لم يستطع تذكر اسمه، متذرعا ب"صداع"، إلا أن نائبه "ويلد" سارع إلى نجدته هاتفا "فوكس" في إشارة إلى الرئيس المكسيكي السابق فيسينتي فوكس (2000-2006).

وقال جونسون "لقد كان فوكس مهما" بينما كان الصحافي يسال ويلد الذي ذكر المستشارة الألمانية انغيلا ميركل.

وحول هفوته عن حلب، أوضح المرشح أنه كان يفكر "بالأحرف الأولى وليس في النزاع السوري".

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