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شاهد: محاولة هروب جماعية من سجن بالبرازيل

29/9/2016

نجحت الشرطة في ولاية ساو باولو البرازيلية في السيطرة على أعمال شغب تخللها محاولة هروب جماعي من أحد سجون الولاية.

وقال مسؤولون في السجن إن ما لا يقل عن 200 سجين فروا منه وإن نحو نصفهم أعيد القبض عليهم خلال ساعات من الهروب.

 

وقال مسؤولو السجون في ساو باولو إن النزلاء أشعلوا النار في عدد من الزنازين بأحد أقسام السجن خلال عملية الإحصاء الروتينية للسجناء في الصباح.

ووسط الفوضى التي تلت ذلك أسقط عشرات السجناء سياجا أمنيا من الأسلاك ارتفاعه أربعة أمتار مما مكنهم من الهروب إلى حقول قصب السكر المحيطة وعلى ضفة نهر قريب.

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