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شاهد: داعية مصري شهير يقلي "الطعمية" مع سيدة فقيرة

29/9/2016

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر داعية مصري شهير وهو يجلس في أحد الشوارع مع سيدة مصرية بسيطة وهو يقلي الطعمية طبق الفطور المصري الشهير.

وأظهر الفيديو الدكتور مبروك عطية الداعية المشهور ومقدم عددا من البرامج التليفزيونية على شاشة الفضائيات وهو يقوم بقلي الطعمية، سائلا السيدة عن الماء لتسهيل عمل الطعمية أثناء القلي.

وقام عطية بتبادل الحديث مع السيدة أثناء عمله، الذي لم يخل من الطرفة كعادته في برامجه التليفزيونية.

ولم يحدد ناشر الفيديو تاريخ التقاطه، إلا أنه نال إعجاب مئات الآلاف على شبكات التواصل الاجتماعي.

وعلق جمال صالح على الفيديو: "هذا الرجل الشهم الدكتور المحترم مبروك عطية اختار أن يجالس الفقراء وهذا أفضل من أن بجالس الحكام أو يأكل على موائدهم ، اللهم إن كانت نيته خالصة لوجهك الكريم فاجعل عمله هذا فى ميزان حسناته ، وارزقنا وارزقه فعل الخيرات"

وردا على أن هذا الفيديو قديم وأنه يظهر أن الدكتور عطية كان فقيرا كتب محمد نصر: "فقر إيه بس، مبروك عطيه دكتور قديم قوى في الأزهر، عايز يوصل فكر حر وعدم التكبر في مساعدة الاخريين وربنا يبارك فيه"

وقال هاني سرور: "الراجل ده يا جماعه محترم وبسيط وانا بحبه جدا دمه. شربات"

المصدر : الجزيرة مباشر
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