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شاهد: القدس تتضامن مع حلب "رسالة من الشيخ كمال الخطيب"

29/9/2016

بعث الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني برسالة إلى أهالي حلب يحثهم فيها على الصمود.

وأكد الخطيب أن أهالي حلب يمثلون شرف الأمة الإسلامية في هذه الأيام، مشيرا إلى أن أهل حلب هم رمز الصمود والإباء، وهم من بنوا منبر الأقصى وأرسلوه هدية إلى صلاح الدين.

ويشار إلى أن عدد القتلى ارتفع جراء القصف الروسي والسوري في حلب وريفها أمس إلى 19 . 

وأفاد مراسل الجزيرة أن طائرات روسية واصلت قصف مناطق في حلب بالقنابل الفسفورية المحرمة دولياً.

وأضاف مراسل الجزيرة أن غارات روسية وأخرى للنظام استهدفت مستشفيين في الأحياء المحاصرة في مدينة حلب، ما أدى إلى توقف أحدهما عن العمل تماماً، ومقتل شخصين.

يشار إلى أنه لم يَتبقَ في مدينة حلب سوى 35 طبيباً يقدمون خدماتهم لنحو 400 ألف مدني محاصر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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