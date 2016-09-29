شاهد: أردوغان يقول إنه سيمدد حالة الطوارئ

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن من مصلحة تركيا تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى.

وأشار أردوغان بعد يوم من توصية مجلس الأمن القومي التركي بتمديد حالة الطوارئ إلى أن هذا الإجراء عجل بالمعركة التي تخوضها أنقرة ضد "الإرهاب" معربا عن اعتقاده بأن الأتراك سيساندون هذه الخطوة.

وكان أكثر من 100 ألف شخص قد اقيلوا أو أوقفوا عن العمل في الشرطة والقطاع الحكومي والجيش منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز التي أسفرت عن مقتل 240 شخصا على الأقل. وتم اعتقال نحو 40 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب.

وقال إردوغان في كلمة أمام مجموعة من المسؤولين الإقليميين في أنقرة "سيكون من مصلحة تركيا تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر."

وأضاف "يقولون إن عاما واحدا ليس مناسبا لتركيا. فلننتظر ونرى. ربما لن تكون مدة 12 شهرا كافية."

وقال أردوغان إن الهدف من فرض حالة الطوارئ هو محاربة "تنظيمات إرهابية" تشمل أنصار رجل الدين الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني المحظور.

وأعلن أردوغان فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في 20 يوليو تموز قائلا إنها ستمكن السلطات من اتخاذ إجراءات سريعة ضد المسؤولين عن محاولة الانقلاب.

وتتهم الحكومة أتباع غولن بتنفيذ محاولة الانقلاب وتقول إن عمليات التطهير ضرورية للقضاء على نفوذهم في البلاد. ونفى غولن الذي يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة منذ 1999 أي تورط لجماعته في محاولة الانقلاب التي دانها.