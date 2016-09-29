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سيجارة إلكترونية أدت لمقتل رجل أسود على يد الشرطة الأمريكية

29/9/2016

مظاهرة مناهضة لمقتل رجل أسود على يد الشرطة الأمريكية (أ ف ب)

أفادت الشرطة المحلية في مدينة ساندييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية،  اليوم الخميس، أن الجسم الغريب الذي صوبه "ألفريد أولانغو"، وهو أمريكي من أصول أفريقية، تجاه رجال الأمن ما دفعهم لإطلاق النار عليه، كان سيجارة إلكترونية.

وقُتل أولانغو (38 عاما) أمس الأربعاء، متأثرًا بجراح أصيب بها،  نتيجة إطلاق اثنين من رجال الشرطة النار عليه، بناء على بلاغ تلقوه عن رجل يسير بين السيارات وسط الطريق ويقوم بتصرفات مريبة.

وتوجه رجال الشرطة لمكان الواقعة، بعد تلقيهم اتصالًا بالتحديد من أخته، قالت فيه إنه "بدأ بالتصرف بشكل غريب، وطلبت مساعدة الشرطة".

ونشرت الشرطة مقطع فيديو للواقعة، كما نشر أحد العاملين في مطعم بالقرب من موقع الحادث، مقطعا آخر  صوره بنفسه، ويظهر فيه الشاب الأسود، وهو يمسك جسمًا ما بكلتا يديه، ويوجهه نحو رجال الشرطة.

وأحدث مقطع الفيديو ضجة عقب نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع عشرات من المواطنين في ساندييغو إلى تنظيم  مظاهرة احتجاجية للتنديد بما أسموه "عمليات القتل العبثية" التي زادت مؤخرا بشكل ملحوظ، وطالبوا  بفتح تحقيق فيدرالي حول الحادث.

ولفتت الشرطة أن رجلي الأمن اللذين أطلقا النار علىى أولانغو تم توقيفهما عن العمل إدارياً بانتظار انتهاء التحقيق في الحادث.

وتأتي الواقعة بعد 5 أيام فقط من مقتل الرجل الأسود كيث لامونت سكوت، (43 عامًا)، بمدينة تشارلوت بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية على يد الشرطة، من خلال إطلاق النار عليه، ما أثار غضبًا عارمًا لدى الأمريكيين بالمدينة، أدت إلى مظاهرات لشجب مقتل سكوت.

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