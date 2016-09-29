رئيس"فيفا" يسعى لزيادة منتخبات أفريقيا بـالمونديال إلى سبعة

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

أكد السويسري "جياني إنفانتينو" رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، أن أفريقيا تستحق 7 مقاعد لها في بطولة كأس العالم.

وخلال حضوره الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) في العاصمة المصرية القاهرة، قال إنفانتينو، خلال كلمته نقلها موقع الاتحاد القاري على شبكة الإنترنت، "أفريقيا لها أهمية خاصة، ودائما ما تلعب دورًا مهمًا في كرة القدم".

وأضاف "لابد من الانتقال من مرحلة الكلام إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، ولابد أن نعطي القارة السمراء مكانتها التي تستحقها بزيادة مقعدين لها في المونديال".

وتابع إنفانتينو تصريحاته قائلا "أتمنى مشاركة 40 منتخبا في كأس العالم خلال الفترة المقبلة، وهو ما سأحاول تحقيقه".

ويحق للقارة الإفريقية حاليًا المشاركة في بطولة كأس العالم بخمسة منتخبات فقط، ويسعى رئيس "الفيفا" لزيادة عدد منتخبات القارة السمراء في المونديال من خمسة منتخبات إلى سبعة .

كما يشارك في العرس العالمي حاليًا 32 منتخبا من مختلف دول العالم، ويطمح إنفانتينو لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 40 منتخبًا.