البث الحي
منوعات

حشمت: الجيش والمخابرات متواطئان في الهجرة غير الشرعية بمصر

29/9/2016

قال  "جمال حشمت" القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن هناك وثائق تثبت تواطؤ رجال الجيش والمخابرات وحرس الحدود و الأمن العام والخارجية والعدل في ظاهرة الهجرة غير الشرعية في البلاد، سواء من سيناء أو البحر المتوسط .

وأكد "حشمت" في حوار مع موقع الجزيرة مباشر إن هذا الأمر معروف، وأن هناك رسالة دكتوراه قدمت  في جامعات أوربا حول الموضوع.

وأضاف "حشمت أن هناك أسماء بعينها من السفراء والقضاة والأمن والمخابرات شاركت في هذا الأمر طوال الفترة الماضية/ وأن مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في  الاتجار بالبشر، متابعا "العسكر هيئوا الظروف والدوافع للشباب للهجرة غير النظامية".

انتظروا الجزء الثاني من الحوار في زاوية "اسأل"

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)