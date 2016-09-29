حشمت: الجيش والمخابرات متواطئان في الهجرة غير الشرعية بمصر

قال "جمال حشمت" القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن هناك وثائق تثبت تواطؤ رجال الجيش والمخابرات وحرس الحدود و الأمن العام والخارجية والعدل في ظاهرة الهجرة غير الشرعية في البلاد، سواء من سيناء أو البحر المتوسط .

وأكد "حشمت" في حوار مع موقع الجزيرة مباشر إن هذا الأمر معروف، وأن هناك رسالة دكتوراه قدمت في جامعات أوربا حول الموضوع.

وأضاف "حشمت أن هناك أسماء بعينها من السفراء والقضاة والأمن والمخابرات شاركت في هذا الأمر طوال الفترة الماضية/ وأن مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في الاتجار بالبشر، متابعا "العسكر هيئوا الظروف والدوافع للشباب للهجرة غير النظامية".

انتظروا الجزء الثاني من الحوار في زاوية "اسأل"