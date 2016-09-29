تقرير: آبل تطور سرا أجزاءً من "آيفون8" في إسرائيل

مقر شركة أبل في إسرائيل

أفاد تقرير إخباري أن شركة "آبل" الأمريكية للتكنولوجيا تستخدم مكتب لها في إسرائيل لتطوير أجزاء من مكونات هاتفها الجديد "آيفون8" والذي يتوقع أن يتم إصداره العام المقبل بتصميم مختلف كليا عن سابقيه.

ونقل موقع "بيزنس إنسيدر" الإخباري الشهير عن موظف في مقر آبل بإسرائيل، لم يذكر اسمه، قوله إن بعض مكونات جهاز "آيفون8" تصنع في هرتسليا بإسرائيل، مضيفا أن موظفين في إسرائيل يعملون على كل منتجات أبل الجديدة.

وذكر الموقع أن الموظف يعمل في لحام مكونات لمنتجات أبل. وأضاف الموظف أن الهاتف الجديد سيكون مختلفا عن "آيفون 6إس" و"آيفون7″.

وذكر الموقع أن مكتب أبل في إسرائيل يعمل به 800 موظف وأنشأ قبل 4 أعوام بعد استحواذ أبل على شركتين ناشئتين هما "أنوبيت" المتخصصة في الذاكرة الوميضية في عام 2012 وشركة "برايمسينس" المتخصصة في أجهزة الاستشعار ثلاثية الأبعاد في عام 2013.

واستحوذت أبل بعد ذلك على شركة إنتاج الكاميرات الإسرائيلية "لينكس".