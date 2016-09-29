تفاقم خسائر حديد عز المصرية 19%

شركة حديد عز- رويترز

أظهرت نتائج أعمال شركة عز المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الخميس أن خسائر الشركة بعد حقوق الأقلية تفاقمت في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 19.3 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام بسبب خسائر فروق العملة.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تكبدت خسارة صافية بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدرها 239 مليونا و567 ألف جنيه (26.98 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل خسائر 200 مليون 755ألف جنيه قبل عام.

ووفقا للبيان حققت حديد عز مبيعات قدرها 4 مليارات و35 ألف جنيه في الربع الثاني مقابل 4 مليارات و460ألف جنيه قبل عام بتراجع 9.5 بالمئة.

وبلغت خسائر الشركة من فروق العملة الأجنبية 517 مليونا و186ألف جنيه في الربع الثاني بزيادة 540 بالمئة عن الربع المقابل من 2015.

وتواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الأجنبية وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.

وتفاقمت خسائر الشركة 11.7 بالمئة في النصف الأول من هذا العام لتبلغ 376 مليونا و463ألف جنيه مقابل خسارة 337 مليونا و60 ألف جنيه قبل عام.

وتراجعت المبيعات 2.7 بالمئة إلى 9 مليارات و20 الف جنيه خلال النصف الأول مقابل 9 مليارات و 253ألف جنيه قبل عام.

وبلغت خسائر فروق العملة خلال النصف الأول 553 مليونا و150ألف جنيه مقابل 19 مليونا و862 ألفا قبل عام.

وأدت سياسة الإبقاء على قوة مصطنعة للعملة في مصر إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011 إلى نحو 16 مليارا ونصف المليار في أغسطس آب.

ويقول خبراء الاقتصاد إنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي وخاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة.