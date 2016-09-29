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تفاصيل نجاة مسؤول قضائي مصري من تفجير سيارة مفخخة في القاهرة

29/9/2016

بقايا الانفجار

انفجرت سيارة مفخخة، مساء اليوم الخميس، شرق العاصمة المصرية، وذكرت وسائل إعلام محلية إن التفجير كان يستهدف موكب مسؤول قضائي بارز، لكن الأخير نجا منه.

وأوضحت وسائل الإعلام، وبينها صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، أن سيارة خاصة كانت مركونة على أحد الطرق في منطقة التجمع الأول، شرقي القاهرة، تم تفجيرها أثناء مرور موكب النائب العام المساعد، زكريا عبد العزيز.

وأضافت أن موكب المسؤول القضائي نجا من التفجير (دون أن توضح كيف)، بينما هرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان التفجير لتمشيط المنطقة، والتأكد من خلوها من أي متفجرات أخرى.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم"، عبر موقعها الإلكتروني إن "إرهابيين فشلوا في استهداف موكب المستشار زكريا عبد العزيز أثناء ذهابه إلى منزله بمنطقة التجمع الأول عبر تفجير سيارة مفخخة أمام الموكب".

ولم يصدر بيان من الداخلية حول الواقعة حتى الساعة 18.30 تغ، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

ولم يتضح بعد ما إذا كان التفجير قد أسفر عن وقوع إصابات من عدمه.

فيما  صرح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، بأنه عقب مرور سيارة المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، وقوة الحراسة المرافقة له مساء اليوم الموافق من شارع أحمد شوقي بمنطقة البنفسج بالتجمع الأول دائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان، انفجرت إحدى السيارات المفخخة المتوقفة على جانب الطريق.

وأضاف المصدر أنه لم يترتب على الحادث أي إصابات بالنائب العام المساعد أو قوة الحراسة المرافقة له، بينما أصيب أحد المواطنين الذى يعمل خفيرا بالمنطقة تصادف وجودة أثناء الانفجار وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وانتقلت قوات أجهزة الأمن إلى مكان وقوع الحادث وتم إغلاق المنطقة وتمشيطها فى محاولة لضبط الجناة والوقوف على أبعاده وملابساته.

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