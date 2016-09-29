البث الحي
منوعات

تغريم سيلتيك الأسكتلندي بسبب رفع مشجعيه للأعلام الفلسطينية

29/9/2016

جماهير سيلتيك ترفع أعلام فلسطين

فرض الاتحاد الأوربي لكرة القدم غرامة عشرة آلاف يورو (11241 دولار) على نادي سيلتيك الأسكتلندي بسبب رفع مشجعيه للأعلام الفلسطينية خلال اللعب في دوري أبطال أوربا لكرة القدم أمام "هبوعيل بئر السبع" الشهر الماضي.

وهذا الاتهام التاسع لسيلتيك من الاتحاد الأوربي خلال السنوات الأخيرة بسبب سلوك مشجعيه. وتعرض سيلتيك للغرامة في كل مرة.

وقامت جماهير سيلتيك خلال مباراة فريقها الشهر الماضي أمام هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، في ذهاب المرحلة النهائية لمجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم برفع الأعلام الفلسطينية داخل ملعب المباراة.

وتجاهل مشجعو سيلتيك وقتها تحذيرات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي اعتبر أن الأعلام "لافتات محظورة".

وبعدها تواصلت حملة جماهير نادي سيلتيك الاسكتلندي في دعمها للقضية الفلسطينية، وذلك عبر الهاشتاج الذي أطلقته على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

ولاقت المبادرة الجماهيرية تأييدًا كبيرًا من جانب محبي الكرة في اسكتلندا، وأبدوا موافقتهم على المشاركة في الحملة التي جاءت تحت عنوان "مباراة من أجل فلسطين أفضل".

وأطلقت الجماهير حملة دعم لفلسطين، مطالبة ناديها بإقامة مباراة (لم يتم تحديد موعدها)، تخصص إيراداتها لصالح الشعب الفلسطيني.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

الساعات القادمة تكشف مصير محادثات كوشنر لحل الأزمة الخليجية

كوشنر (يسار) في لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (وكالة الأنباء القطرية)