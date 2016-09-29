تغريم سيلتيك الأسكتلندي بسبب رفع مشجعيه للأعلام الفلسطينية

جماهير سيلتيك ترفع أعلام فلسطين

فرض الاتحاد الأوربي لكرة القدم غرامة عشرة آلاف يورو (11241 دولار) على نادي سيلتيك الأسكتلندي بسبب رفع مشجعيه للأعلام الفلسطينية خلال اللعب في دوري أبطال أوربا لكرة القدم أمام "هبوعيل بئر السبع" الشهر الماضي.

وهذا الاتهام التاسع لسيلتيك من الاتحاد الأوربي خلال السنوات الأخيرة بسبب سلوك مشجعيه. وتعرض سيلتيك للغرامة في كل مرة.

وقامت جماهير سيلتيك خلال مباراة فريقها الشهر الماضي أمام هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، في ذهاب المرحلة النهائية لمجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم برفع الأعلام الفلسطينية داخل ملعب المباراة.

وتجاهل مشجعو سيلتيك وقتها تحذيرات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي اعتبر أن الأعلام "لافتات محظورة".

وبعدها تواصلت حملة جماهير نادي سيلتيك الاسكتلندي في دعمها للقضية الفلسطينية، وذلك عبر الهاشتاج الذي أطلقته على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

ولاقت المبادرة الجماهيرية تأييدًا كبيرًا من جانب محبي الكرة في اسكتلندا، وأبدوا موافقتهم على المشاركة في الحملة التي جاءت تحت عنوان "مباراة من أجل فلسطين أفضل".

وأطلقت الجماهير حملة دعم لفلسطين، مطالبة ناديها بإقامة مباراة (لم يتم تحديد موعدها)، تخصص إيراداتها لصالح الشعب الفلسطيني.