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تصوير جوي: بحيرة يتحول نصفها إلى الأحمر في وقت معين كل عام!

29/9/2016

يتحول ماء بحيرة الملح القديمة بالصين إلى اللون الأحمر في جانب واحد منها ما يجعلها قبلة سياحية مشهورة.

وتقع بحيرة الملح في مدينة يونتشنغ بمقاطعة شانشى شمالي الصين.

ويقول مسؤولون محليون إن هذا الجانب من البحيرة يتحول دائما إلى اللون الأحمر في هذا الوقت من السنة.

واتضح أن اللون الأحمر يأتي من نوع من الطحالب المعروفة باسم سالينا، وفقا لما يقوله العلماء.

ويقول لي سوشي مدير مكتب مكتب مدينة يونتشنغ للشؤون الخارجية : "إن البحيرة تتحول إلى اللون الأحمر في هذا الموسم من كل عام، حيث يميل اللون إلى الأحمر الداكن ويستمر لفترة طويلة من الزمن"

ويرى العلماء أن بحيرة الملح تشكلت قبل نحو 500 مليون سنة، وهي ثالث أكبر بحيرة في العالم من حيث كمية كبريتات الصوديوم.

ويستخرج السكان المحليون الملح من البحيرة منذ 4 آلاف سنة، ويمكنهم العوم على سطح البحيرة بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في المياه، ما أكسب البحيرة اسم " بحر الصين الميت"

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