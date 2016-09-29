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بدء تشغيل تجريبي لميناء بري بين مصر والسودان

29/9/2016

ميناء أرقين البري بين مصر والسودان

بدأ اليوم الخميس التشغيل التجريبي لميناء بري على الحدود المصرية السودانية تقول مصر إنه سيعزز العلاقات مع دول أفريقية.

وميناء أرقين البري هو ثاني منفذ حدودي بين مصر والسودان بعد ميناء قسطل الذي افتتح العام الماضي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن حفلا أقيم في الميناء بمناسبة بدء التشغيل التجريبي بحضور مسؤولين سودانيين.

وخلال الحفل وصف وزير النقل المصري جلال السعيد في تصريحات نقلتها الوكالة التشغيل التجاري للميناء بأنه "حدث كبير لمصر والسودان والقارة الأفريقية ككل" مضيفا "هذا يأتي في إطار توجه الدولة (المصرية) نحو تنمية العلاقات المصرية السودانية والأفريقية."

وكان وزير النقل المصري قال في تصريحات نشرها موقع الوزارة على الإنترنت إن الميناء أقيم على مساحة 130 ألف متر مربع منها 30 ألف متر مربع لإعاشة العاملين والعابرين.

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