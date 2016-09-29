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اتفاق "تاريخي" لخفض إنتاج النفط يرفع الأسعار 6 بالمائة

28/9/2016

صعدت أسعار النفط بنحو 6 بالمئة اليوم الأربعاء بعد توصل منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" لاتفاق على كبح إنتاج الخام في اجتماعها الرسمي في نوفمبر/تشرين الثاني في أول اتفاق للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.

وقال مسؤولون في أوبك إن دول المنظمة توصلت لاتفاق على تقليص إنتاجها إلى نطاق 32.5 -33 مليون برميل يوميا في المحادثات التي أجريت على هامش منتدى الطاقة الدولي المنعقد في الجزائر.

وتقدر أوبك إنتاجها الحالي عند 33.24 مليون برميل يوميا.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه: "قررنا خفض الإنتاج نحو 700 ألف برميل يوميا".

وذكر مسؤولون بالمنظمة أن أوبك ستتفق على مستويات إنتاج كل دولة من الدول الأعضاء خلال اجتماعها في فيينا يوم 30 نوفمبر تشرين/الثاني، وبعد الوصول إلى المستوى الذي تستهدفه أوبك ستسعى المنظمة وراء دعم المنتجين المستقلين للمساهمة في تخفيف تخمة المعروض.

وارتفع سعر برميل خام القياس العالمي مزيج برنت بمقدار دولارين و72 سنتا أي نحو 5.9 بالمائة ليبلغ عند التسوية 48  دولارا و69 سنتا للبرميل بعد وصوله إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 48  دولاراو96 سنتا للبرميل.

وامتدت موجة صعود النفط إلى سوق الأسهم حيث صعد مؤشر أسهم الطاقة في وول ستريت أربعة بالمئة ليسجل أكبر مكاسبه اليومية منذ يناير/كانون الثاني.

وهبطت أسعار النفط إلى أقل من نصف مستواها في منتصف عام 2014 حين كانت تتجاوز 100 دولار للبرميل مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة إلى جانب وفرة الإمدادات العالمية الأخرى وإنتاج

أوبك.

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