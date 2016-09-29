أحكام الإعدام قد تمنع مفتي مصر من زيارة جنوب أفريقيا

مفتي مصر شوقي علام

قالت منظمة إسلامية في جنوب أفريقيا إنها أرسلت خطابا للسفارة المصرية في بريتوريا ترفض فيه زيارة مقررة لمفتي مصر إلى البلاد مطلع الشهر المقبل بسبب تصديقه على أحكام الإعدام بحق المعارضين.

وأضاف " مجلس القضاء الإسلامي"، وهو من أقدم المنظمات الإسلامية بجنوب أفريقيا، في الخطاب الذي اطلعت الجزيرة مباشر على نسخة منها، أنه لا يمكنه تسهيل زيارة المفتي شوقي علام إلى البلاد بعد تصديقه على أحكام الإعدام بحق مناهضي الانقلاب العسكري.

وجاء في الرسالة أن علام، صدق على حكم بالإعدام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي الذي وصفه المجلس بـ "أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا"، مما يفرغ هدف زيارة علام لنشر السلام من مضمونها، على حد قول المجلس.

من ناحية أخرى، قالت منظمة " ميديا ريفيو نتورك" في جوهانسبرغ إنه تم تقديم مذكرة قضائية للسلطات مشابهة للتي تم تقديمها بحق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العام الماضي، والتي أسفرت عن إلغائه زيارة لجنوب افريقيا في يونيو 2015 خشية اعتقاله، بحسب المنظمة.

وأضافت في بيان لها أن المذكرة تقدمت بها " رابطة المحامين المسلمين" التي كانت قد أقامت دعوى ضد النظام المصري أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من قبل.

يشار إلى أنه من المقرر أن يزور علام جنوب افريقيا يومي 2 و3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.