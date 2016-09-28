وكالة الأنباء الرسمية في مصر تنشر استغاثة من مديرها

صورة للخبر المنشور على خدمة أ ش أ

نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر نداء يطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنقاذ الوكالة التي تحولت إلى "عزبة خاصة" بحسب النداء المنشور بتاريخ 27 سبتمبر 2016.

ونشر النداء الصحفي سيد النشار الذي عرف نفسه على أنه مدير تحرير بالوكالة، وهاجم من خلاله رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوكالة علاء حيدر.

ووجه الخبر الذي بث على خدمة المشتركين اتهامات لرئيس مجلس إدارتها بتحويلها لخدمة مصالحه الشخصية.

وأضاف النشار أن حيدر حاول استغلال منصبه في استعادة قطعة أرض كبيرة بميدان رمسيس لعائلته.

وعلى المستوى التحريري، أوضح النشار أن الوكالة تراجع مستواها، نظرا " لرداءة المادة التحريرية التي تنشر بها وتحولت إلى خرابة" نتيجة لسوء إدارة رئيسها وتخبطه".

وتابع الخبر أن رئيس مجلس الإدارة منشغل دائما بالسفريات والامتيازات التي تتيحها الوكالة، مستشهدا بأن أكثر من 90 مشتركا بنشرة الوكالة ألغوا اشتراكاتهم.

واختتم الصحفي ناشر الخبر بيانه بتوجيه الخطاب للسيسي قائلا: " أعلم أن هذه الاستغاثة قد تكلفني الفصل من العمل من قبل رئيس التحرير، وتشريد أسرتي، لكن ثقتي في عدالتكم ووقوفكم في وجه الفساد، جعلني أكتب بلا تردد."

وتمثل الواقعة سابقة في تاريخ وكالة الأخبار الرسمية في مصر.

من جانبها، تقدمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الثلاثاء بالاعتذار والأسف عن الواقعة، واصفة إياها بأنها "تصرف غير مسئول بإذاعة أكاذيب وافتراءات على الوكالة عبر نشرتها الرسمية".

وقالت الوكالة إنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصحفي الذي قام بنشر الاستغاثة.