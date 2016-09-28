وفاة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز

الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز – الجزيرة

توفي الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز فجر اليوم عن عمر ناهز الثالثة والتسعين بعد صراع مع المرض.

وكان بيريز قد أدخل العناية المركزة في مستشفى تل هشومير شرقي تل أبيب منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، بعد إصابته بجلطة دماغية قبل نحو أسبوعين، دخل على إثرها في غيبوبة.

وأمس الثلاثاء، دُعي أفراد عائلة بيريز لوداعه في المستشفى إثر تدهور جديد طرأ على حالته الصحية.

وقد زاره في المستشفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي الحالي روفين ريفلين.

وكان بيريز قد شغل مناصب رفيعة بينها رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع قبل توليه الرئاسة، كما تزعم حزب العمل، ويعتبر آخر المؤسسين لإسرائيل على أرض فلسطين.

وينظر إلى بيريز على نطاق واسع على أنه هو من أكسب إسرائيل القدرات النووية بعدما جلب مفاعل ديمونة النووي السري من فرنسا عندما كان مديرا عاما بوزارة الدفاع في الخمسينيات.

وأصبح رئيسا للدولة- وهو منصب شرفي إلى حد كبير في إسرائيل- في الفترة من 2007 إلى 2014.

ويعد بيريز من مهندسي العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ومطلق الاستيطان في الضفة الغربية، والمسؤول عن مقتل ستة من فلسطينيي الداخل في يوم الأرض عام 1976، ومذبحة قانا جنوبي لبنان عام 1996.

ورغم ذلك، فإن الغرب يُصنفه ضمن دعاة السلام، فقد حاز على جائزة نوبل للسلام عام 1994 مع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان "قلة ممن يشاركوننا في هذا العالم هم من يغيرون مسار التاريخ البشري ليس فقط من خلال دورهم في الأحداث البشرية .. وإنما لأنهم يوسعون خيالنا الأخلاقي ويدفعوننا لتوقع المزيد من أنفسنا. صديقي شمعون كان واحدا من هؤلاء الناس."

وذكرت تقارير إعلامية أن أوباما يعتزم حضور جنازة بيريز التي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن من المتوقع أن تجرى يوم الجمعة رغم أن تفاصيل المراسم لم تعلن.