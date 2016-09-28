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ملياردير أمريكي يخطط لإقامة مستعمرات على المريخ

28/9/2016

الملياردير "إيلون ماسك" رئيس شركة "سبيس إكس" الأمريكية

أعلن الملياردير  "إيلون ماسك" رئيس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عزمه تنظيم رحلة سفر إلى كوكب المريخ، وإقامة مستعمرات ذات اكتفاء ذاتي على سطح الكوكب، خلال الأعوام العشرة المقبلة، بسعر 200 ألف دولار للشخص الواحد.

جاء ذلك في كلمة له أمام المؤتمر الدولي  الـ 67 للملاحة الفضائية الذي تستضيفه مدينة غوادالاخارا المكسيكية في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأضاف ماسك أنه يخطط لبناء مستعمرات "تتميز باكتفائها الذاتي في المريخ، خلال 10 أعوام من الآن، للراغبين مقابل 200 ألف دولار".

وأشار الملياردير الأمريكي إلى إمكانية الهبوط على المريخ بواسطة صواريخ تابعة لشركته، موضحًا أنه يمكن لتلك الصواريخ أن تتجاوز سرعتها 100 ألف كم في الساعة، وتصل حرارتها إلى 1650 درجة مئوية.

وبيّن أنه يخطط لاستخدام غازي الأوكسجين والميثان كوقود للصواريخ، لافتًا إلى أنهم يعملون على إعداد وتهيئة هذه الصواريخ  القادرة على حمل نحو 200 شخص.

وتشير الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، إلى جانب خبراء في الملاحة الجوية إلى أهمية التعاون والتنسيق الدولي من أجل نجاح المشروع.

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