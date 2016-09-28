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محكمة مصرية تحكم بالمؤبد على 37 شخصا

28/9/2016

معتقلون في قفص الاتهام بمحكمة مصرية – أرشيف

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق (شرق القاهرة) اليوم الاربعاء بمعاقبة 37 شخصا بالسجن المؤبد بتهمة الاتصال بتنظيم الدولة والسجن المشدد 3 سنوات لثلاثة آخرين.

وأدانت المحكمة المتهمين بتهم تأسيس خلية عنقودية لتعطيل أحكام الدستور ونشر الفوضى في مصر واستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 أصدرت محاكم مصرية أحكاما بالإعدام والمؤبد بحق مئات الأشخاص، في محاكمات سريعة تعرضت لانتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية.

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