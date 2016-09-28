مجلة فوربس تقدر ثروة ترامب بنحو 3.7 مليار دولار

ثروة ترامب كانت محل جدال في مناظرته مع كلينتون

قدرت مجلة فوربس الأمريكية القيمة الصافية لثروة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بنحو 3.7 مليار دولار، أي أقل بواقع 800 مليون دولار عن العام الماضي.

وعزت المجلة في تقرير لها اليوم الأربعاء هذا التقلص في ثروة المرشح الرئاسي الأمريكي إلى تراجع أداء سوق العقارات في نيويورك.

وفحصت المجلة 28 من الأصول التي يملكها رجل الأعمال وخلصت إلى أن 18 من هذه الأصول تراجعت قيمتها بما في ذلك برج ترامب في مانهاتن ونادي مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ووفقا لفوربس، التي قالت إنها تتتبع ثروة ترامب على مدى 34 عاما، فقد تراجعت أيضا قيمة أملاك ترامب الموجودة في 40 وول ستريت بوسط نيويورك.

وأضافت المجلة أنه في الوقت ذاته فقد ظل أحد الأصول ثابتا بينما شهدت سبعة أصول بينها ثاني أطول مبنى في مدينة سان فرانسيسكو زيادة في القيمة.

ويأتي التقرير في الوقت الذي يتجه فيه ترامب نحو المرحلة الأخيرة من الدعاية للانتخابات التي تجرى في 8 نوفمبر/تشرين ثان.

ولا تعرف تفاصيل عن ثروة ترامب بشكل علني بسبب رفض المرشح الجمهوري الكشف عن عوائده الضريبية في مخالفة لتقليد عمل به مرشحو الرئاسة الأمريكية على مدى عقود.

وكانت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون قد تساءلت في أول مناظرة مع ترامب هذا الأسبوع: "لماذا يرفض الكشف عن وثائق ضرائبه؟" متهمة منافسها الجمهوري بعدم دفع ضرائب الدخل.

وأظهر الملف الضريبي للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وزوجها بيل كلينتون أنهما كسبا 10.75 مليون دولار في 2015.