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شاهد: يوفنتوس يستعيد توازنه برباعية في شباك دينامو زغرب

27/9/2016

استعاد فريقه يوفنتوس الإيطالي توازنه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفاز على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 4-صفر الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة.

وبهذا تصدر يوفنتوس المجموعة الثامنة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف أمام إشبيلية فيما يأتي ليون في المركز الثالث بثلاث نقاط ويتذيل دينامو زغرب الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وعلى ملعب ماكسيمير أنهى يوفنتوس شوط المباراة الأول بهدفين نظيفين ثم سجل الهدفين الثالث والرابع في شوط المباراة الثاني.

وافتتح لاعب الوسط البوسني ميرالم بيانيتش التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 24 بعدما تلقى تمريرة طولية من ليوناردو بونوتشي ليسدد كرة زاحفة عرفت طريقها للشباك.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 31 بمساعدة بيانيتش.

وفي الشوط الثاني تكفل الأرجنتيني الآخر باولو ديبالا بتسجيل ثالث أهداف يوفنتوس في الدقيقة 57 بعد تمريرة من الظهير الأيسر البرازيلي داني ألفيش.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة جاء الهدف الرابع ليوفنتوس إثر ضربة حرة نفذها داني ألفيش لكن أدريان سيمبر حارس دينامو زغرب أسكن الكرة شباك فريقه بطريق الخطأ.

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