البث الحي
منوعات

شاهد: "هواوي" تسجل رقما قياسيا للقطات فيديو من الفضاء

28/9/2016

أكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسي اليوم الأربعاء أن جهاز هاتف محمول ذكي ثُبت في بالون سجل رقما قياسيا عالميا للبث الحي من على ارتفاع شاهق.

وسجلت الرحلة التي جرت في الخامس من شهر سبتمبر أيلول الجاري الرقم القياسي من على ارتفاع 18421.4 مترا.

وثبتت شركة الهاتف المحمول هواوي هاتفها (أونور 8) في البالون مع كاميرا ومعدات لضبط درجة حرارة البطارية وأطلقت البالون من مركز إيسرينغ الفضائي في شمال السويد بهدف الوصول لارتفاع 30 ألف متر  لكن البالون انفجر عند ارتفاع 18 ألفا و500 متر تقريبا.

وقالت الشركة الصينية لتكنولوجيا الاتصالات إن أحد التحديات الرئيسية للمشروع هو التوصل لحل فعال لتكيف الهواتف الذكية مع الأحوال الجوية الصعبة.

وبلغ أقصى اتساع لقطر البالون نحو 12 مترا وهبط الهاتف بالمظلة في منطقة مركز إيسرينغ بعد نحو ساعتين ونصف الساعة من انطلاقه.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)