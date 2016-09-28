شاهد: "هواوي" تسجل رقما قياسيا للقطات فيديو من الفضاء

أكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسي اليوم الأربعاء أن جهاز هاتف محمول ذكي ثُبت في بالون سجل رقما قياسيا عالميا للبث الحي من على ارتفاع شاهق.

وسجلت الرحلة التي جرت في الخامس من شهر سبتمبر أيلول الجاري الرقم القياسي من على ارتفاع 18421.4 مترا.

وثبتت شركة الهاتف المحمول هواوي هاتفها (أونور 8) في البالون مع كاميرا ومعدات لضبط درجة حرارة البطارية وأطلقت البالون من مركز إيسرينغ الفضائي في شمال السويد بهدف الوصول لارتفاع 30 ألف متر لكن البالون انفجر عند ارتفاع 18 ألفا و500 متر تقريبا.

وقالت الشركة الصينية لتكنولوجيا الاتصالات إن أحد التحديات الرئيسية للمشروع هو التوصل لحل فعال لتكيف الهواتف الذكية مع الأحوال الجوية الصعبة.

وبلغ أقصى اتساع لقطر البالون نحو 12 مترا وهبط الهاتف بالمظلة في منطقة مركز إيسرينغ بعد نحو ساعتين ونصف الساعة من انطلاقه.