شاهد: معلمة أمريكية تتبرع بكليتها لتلميذتها الصغيرة

نشرت أم أمريكية على الإنترنت تسجيلا مصورا للحظة تلقيها هدية من معلمة ابنتها الصغيرة ذات الخمسة أعوام وهي تعلن أنها ستتبرع لها بكليتها.

ونشرت "دينا كارين" على صفحتها على فيسبوك قائلة إنها تلقت رسالة من المركز التعليمي الذي تدرس به ابنتها تخبرها بقدوم مدرسة جديدة للمدرسة وتحتاج إلى مقابلتها.

وأضافت "كارين" أنها كالعادة توقعت أن المدرسة الجديدة تحتاج أن تخبرها الأم بالإجراءات الطبية المتبعة مع حالة ابنتها نظرا لأنها تحتاج إلى التوصيل بمحاليل لأكثر من 10 ساعات يوميا".

وتابعت أنها لدى وصولها تلقت علبة في شكل هدية بداخلها خطاب من المعلمة الجديدة يفيد بأنها ستتبرع بكليتها لتلميذتها الصغيرة التي تعاني من مرض مناعي نادر تسبب لها في فشل كلوي.

