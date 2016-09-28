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شاهد: معلمة أمريكية تتبرع بكليتها لتلميذتها الصغيرة

28/9/2016

نشرت أم أمريكية على الإنترنت تسجيلا مصورا للحظة تلقيها هدية من معلمة ابنتها الصغيرة ذات الخمسة أعوام وهي تعلن أنها ستتبرع لها بكليتها.

ونشرت "دينا كارين" على صفحتها على فيسبوك قائلة إنها تلقت رسالة من المركز التعليمي الذي تدرس به ابنتها تخبرها بقدوم مدرسة جديدة للمدرسة وتحتاج إلى مقابلتها.

وأضافت "كارين" أنها كالعادة توقعت أن المدرسة الجديدة تحتاج أن تخبرها الأم بالإجراءات الطبية المتبعة مع حالة ابنتها نظرا لأنها تحتاج إلى التوصيل بمحاليل لأكثر من 10 ساعات يوميا".

وتابعت أنها لدى وصولها تلقت علبة في شكل هدية بداخلها خطاب من المعلمة الجديدة يفيد بأنها ستتبرع بكليتها لتلميذتها الصغيرة التي تعاني من مرض مناعي نادر تسبب لها في فشل كلوي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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