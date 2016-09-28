شاهد: سينما متنقلة تُقيم عروضا في المنطقة ج بالضفة الغربية

أطلقت شركة إنتاج فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مشروعا للسينما المتنقلة تسعى من خلاله إلى عرض أفلام سينمائية لسكان منطقة الأغوار الفلسطينية.

ويجري تنفيذه هذه المبادرة خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر/أيلول الجاري في المنطقة ج التي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاق أوسلو.

وتشكل المنطقة ج نحو 60 بالمائة من الضفة الغربية المحتلة.

ويمول المشروع البيت الدانمركي في فلسطين والمركز الدانمركي للثقافة والتنمية. ومن بين أهداف هذا المركز تحسين الوصول إلى الثقافة في الأماكن العامة وتعزيز فرص العمل للشباب الفلسطيني.

ويقول موقع البيت الدانمركي في فلسطين والمركز الدانمركي للثقافة والتنمية على الانترنت إنه يهدف إلى توفير وسيلة لربط الناس بأنشطة فنية وثقافية وإلى إخراج الناشطين الثقافيين من عزلتهم.

وقالت مي عودة، منتجة أفلام ومنظمة المشروع، إنه من الضروري إحضار السينما المتنقلة لسكان المناطق المعزولة الذين لا سبيل لهم ليصلوا إلى أنشطة ثقافية.

وأضافت: "مش بس السينما محصورة للمدن وللناس اللي فيه عندها دائما أنشطة ثقافية. إحنا لازم نطلع ونروح نشوف الناس اللي في المناطق المُهمشة اللي هم مش موجودين على الخريطة السياسية ولا على الخريطة الثقافية. عشان هيك إحنا قلنا انه إحنا بدنا نجيب شاشات العرض والأفلام وصُناع الأفلام ليكونوا متواجدين مع القرى اللي بالمناطق اللي مُستهدفة دائماً من قوات الاحتلال الإسرائيلي زي مناطق الأغوار اللي هم بيعتبروا مناطق ج".

ويرى سكان من قرية الجفتلك بالأغوار مثل عثمان العنوز أن هذه الوسيلة هي الوحيدة التي يمكنهم بها مشاهدة فيلم على الشاشة الفضية.

وفي 2011 أطلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مشروع سينما متنقلة يستهدف الجاليات البدوية في المنطقة ج حيث كان التركيز على عرض أفلام خاصة بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات.