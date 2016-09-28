شاهد.. سواق: الإعلام الجديد صعّب عمل الأنظمة القمعية

قال الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة بالوكالة، إنه من الحماقة أن تحاول بعض الأنظمة في العالم العربي أو غيره حرمان المواطن من الوصول للمعرفة أو المعلومة.

وأضاف خلال ندوة "حرية الإعلام والحق في الوصول إلى المعلومات .. تحديات الواقع وجهود الحماية" والتي نظمها اليوم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، أن وسائل الإعلام الجديدة سهلت عملية إتاحة المعلومات، وصعبت من عمل الأنظمة القمعية وباتت تنقل الحقيقة لكل الناس.

وذكر سواق أن الأنظمة القمعية لا تريد أن تتعلم من ذلك، وأن من يدفع الثمن لذلك هم الصحفيون، وأضاف أنه يتعين مواصلة نضال الصحفيين والمدافعين عن حق المعرفة من أجل توصيل المعلومة لكل الناس، وتابع أن شبكة الجزيرة صاغت وثيقة مهمة هدفها الأساسي هو حماية الصحفيين.

وقال أيمن جاب الله، مدير قناة الجزيرة مباشر، إنه لا يمكن أن تكون حياة الصحفي رخيصة إلى هذا الحد، ولا يمكن التوقف فقط عند الاحتفاء بأنه لدينا هذا العدد من الشهداء والمعتقلين، فهذه تجربة نضالية لكن لابد من العمل على تغيير هذا الواقع وعدم الاستسلام له.

وأضاف أن الجزيرة بها صحفييون محبون للقضايا محبون لعملهم، وكثير من الصحفيين العالميين يتعجبوا كيف يصل صحفيو الجزيرة لهذه الأماكن الخطرة، مشيرا إلى أن الجزيرة دفعت الثمن من حياة وحرية بعض الزملاء كاستشهاد الزميل طارق أيوب وحبس سامي الحاج وتيسير علوني وغيرهم.

وأشار إلى أنه عندما أعلنت الأمم المتحدة بأن هذا العام هو عام الوصول إلى المعلومات، يجب أن نضيف إليها جملة "المعلومات التي تريدها الأنظمة"، حيث لا توجد حرية الوصول إلى المعلومات، إلا أن الجزيرة فتحت باب من الأمل في منطقة مدفونة.

وأضاف أن نقابات الصحفيين في الوطن العربي في أغلبها مرعية من الحكومات، فهذه الأنظمة لا تريد صحافة حرة فتخلق صحفيينها، وتطرق إلى تجربة نقابة الصحفيين في مصر لمجرد الكلام نقيب الصحفيين والقيادات الرئيسية في النقابة وجدت نفسها في السجن والمحكمة منتهى البساطة، فإذا كان هذا حال النقيب فكيف حال الصحفيين والمتدربين.

وقال مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، أن الوضع العربي مرتبك والأنظمة العربية منذ البداية غير ميالة لأي ديمقراطية أو حرية، لكن أجبرت في السنوات الأخيرة مع وجود الإعلام الضاغط والتفاعلي أن تساير الجمهور، وأشار إلى أنه الآن أصبحت الوثائق التي كانوا يعدونها خطيرة ومن أسرار الأمن القومي تصور بسهولة من جهاز الموبايل وترسل إلى مئات الآلاف من الجماهير ويراها الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي.



وانتقد جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، اتحاد الصحفيين العرب حيث إنه خلال سنوات طويلة كان مجرد هيكل متواجه مثل المؤسسات العربية التي تعمل في معزل عن الواقع العربي كما هو شأن جامعة الدول العربية التي هي بعيدة عن المواطن العربي.

وكشف الحرمي أنه حتى الآن لم يصدر عن جامعة الدول العربية ميثاق يحمي الصحفيين رغم عقود من المعاناة يعيشها الإعلامي العربي، مشيرا إلى مقتل نحو 450 إعلاميا في العراق، و331 في سوريا، وأضاف أن اليوم هناك حرب من قبل الأنظمة في العالم العربي تعتبر الصحفي هو عدوها الأول، وتعتبر أن المعلومة التي قد تسرب ضمن الأمن القومي على الرغم أن معلومات بسيطة.

شارك في الندوة الدكتورة أنا باوليني، مديرة مكتب اليونسكو لدول الخليج العربي واليمن، والدكتور العبيد أحمد العبيد، ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن والمدير السابق لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ومحمد المختار الخليل، مدير تحرير موقع الجزيرة نت، ومحمد داوود، مدير قطاع ضبط الجودة والمعايير التحريرية بالجزيرة.