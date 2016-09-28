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شاهد: ريال مدريد يتعادل 2-2 مع دورتموند بدوري الأبطال

27/9/2016

تعادل بوروسيا دورتموند الألماني مع ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة الثانية من  منافسات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم كريستيانو رونالدو للريال في الدقيقة 17 وتعادل بيير-إيميريك أوباميانج لدورتموند في الدقيقة، 43 وأضاف رافاييل فاران الهدف الثاني للريال في الدقيقة 68 قبل أن يتعادل أندريه شورليه لدورتموند في الدقيقة  .87

ورفع دورتموند رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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