شاهد: ريال مدريد يتعادل 2-2 مع دورتموند بدوري الأبطال

تعادل بوروسيا دورتموند الألماني مع ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم كريستيانو رونالدو للريال في الدقيقة 17 وتعادل بيير-إيميريك أوباميانج لدورتموند في الدقيقة، 43 وأضاف رافاييل فاران الهدف الثاني للريال في الدقيقة 68 قبل أن يتعادل أندريه شورليه لدورتموند في الدقيقة .87

ورفع دورتموند رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني.