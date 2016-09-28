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شاهد: ثلاثة أشقاء يتحدون الإعصار بالقهوة والسجائر والصحيفة

28/9/2016

تحدى ثلاثة أشقاء سويديون إعصار ميغي الذي ضرب تايوان هذا الأسبوع.

وأظهر فيديو نشره الأشقاء الثلاثة قيام أحدهم بالجلوس على كرسي في الشارع بالعاصمة تايبيه وشرب القهوة بينما كانت الرياح تهب بشدة وتكاد تحمله من شدتها.

كما يقوم نفس الشخص بإشعال سيجارة رغم الإعصار، فيما حاول الثالث قراءة الصحيفة وهو جالس على الكرسي في الشارع، لكنه لم يستطع المكوث طويلا بعدما طارت الصحيفة من يديه.

وبث الأشقاء الفيديو على أحد حساباتهم على إنستغرام تحت عنوان "أشياء مازال بالإمكان القيام بها أثناء الإعصار في تايبيه بتايوان"، ويبدو أن الشقيق الثالث هو الذي كان يقوم بالتصوير.

وتسبب إعصار ميغي، وهو ثالث إعصار يضرب تايوان هذا الشهر، في مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة المئات بجروح، كما تسبب في اقتلاع أشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن الملايين من سكان الجزيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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