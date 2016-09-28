شاهد: الشرطة الأمريكية تطلق النار على شاب أسود

أظهر تسجيل مصور امرأة أمريكية من أصول أفريقية وهي تنتحب لقتل شقيقها على يد الشرطة الأمريكية جنوب كاليفورنيا أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وذكرت تقارير إخبارية أن القتيل هو ألفريد أولانغو، وهو من أصحاب البشرة السمراء يبلغ من العمر 30 عاما.

وأضافت التقارير أن القتيل كان يعاني من نوبة صرع خلال إطلاق النار عليه من قبل شرطة "إل كاجون" إحدى ضواحي سان دييغو، وهو ما نفته الشرطة في بيان لها.

وقال جيف ديفيس، رئيس الشرطة في المنطقة، إن القتيل كان يسير في وسط الازدحام المروري الأمر " الذي كان يعرض حياته وحياة سائقي المركبات للخطر".

وأضاف أن الشرطة تلقت اتصالات تفيد بوجود شخص يتصرف بطريقة غريبة في موقف للسيارات في مركز تسوق " برودواي فيلدج" في المنطقة.

وتجمع عشرات من الأمريكيين أصحاب البشرة السوداء في موقع الحادث مطالبين بتحقيق العدالة في مقتل الشخص الأسود رقم 217 على يد الشرطة هذا العام.