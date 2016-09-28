شاهد: الجزائري سليماني يحرز هدفا في بورتو لصالح ليستر

تجاوز ليستر سيتي إخفاقاته المحلية ليحقق فوزه الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سجل إسلام سليماني هدف الفوز 1-صفر على ضيفه بورتو الثلاثاء.

ويتصدر ليستر المجموعة السابعة بست نقاط بفضل ضربة رأس قوية من سليماني في الشوط الأول ليحرز بذلك هدفه السادس في آخر أربع مواجهات أمام بورتو.

وانتقل سليماني مهاجم منتخب الجزائر من سبورتنغ لشبونة إلى ليستر الشهر الماضي وترك بصمته سريعا مع حامل لقب الدوري الإنجليزي.

واستمتع ليستر بخوض مباراته الأولى على أرضه في دوري الأبطال واستعاد توازنه بعد الخسارة 4-1 أمام مانشستر يونايتد ضمن مسيرة متواضعة في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي هذا الموسم.