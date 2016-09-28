شاهد: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتجنيد الصيادين في غزة

تزداد صعوبة حياة الصيادين الفلسطينيين يوما بعد يوم؛ فإضافة للقيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية بمنعهم من الخروج لأكثر من ستة أميال بحرية قبالة سواحل غزة قال العديد من الصيادين إنهم يتعرضون لضغوط من أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تسعى لتجنيدهم.

ووفقا لجمعية الميزان الفلسطينية المعنية بحقوق الإنسان فقد احتجز الاحتلال الإسرائيلي 113 صيادا هذا العام مقارنة بـ41 في الفترة ذاتها من عام 2015.

ويقول من احتجزوا إنهم تعرضوا لضغوط متزايدة عليهم، تضمنت التهديد بخسارة قواربهم، كي يقوموا بتقديم معلومات تساعد أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وقال صياد يُدعى ماجد أبو ريالة (41 عاما) إنه يمتهن الصيد من سن السابعة، وإن تجربة اعتقاله لدى قوات الاحتلال تركت ندبة لا تُمحى في نفسه.

وأضاف واصفا ما حدث معه الشهر الماضي: "أسوأ من 100 سنة اللي فاتت هذه أسوأ سنة السنة اللي إحنا فيها من ناحية الصيد ومن ناحية كل شيء. أنا مرة الشهر اللي فات طخوا عليا علشان ما كنتش متجاوز

وخلوني أقطع الغزل أنا وأخي وأروح وراح الغزل منا ييجي بثلاث آلاف شيقل وراح بيقولي يا بأطخك يا بترخي الغزل يعني بيستفزنا بالعمد عارف أنه هاد رزقتي فيه خلاني أقطعه وأرخيه وأروح يا إما بأطخك يا

إما باخدك على أسدود بيقول لي تهديدات".

وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، إن محاولات إسرائيل لتجنيد الصيادين تعكس اليأس. وأضاف أن الأجهزة الأمنية لحماس "كبلت قدرة إسرائيل على الحصول على معلومات".

وأردف: "نجح الاحتلال في إسقاط بعض الصيادين.. ولكن تبقى في نطاق ضيق والأجهزة الأمنية هنا في قطاع غزة تقوم بالمعالجة والمتابعة السريعة في هذا الموضوع، ونحن نؤكد أن الاحتلال لم يعد لديه الإمكانيات السابقة في الوصول إلى معلومات في قطاع غزة".

ورغم وجود نحو 4 آلاف صياد في قطاع غزة، مما يجعل الصيد واحدا من أكبر قطاعات التوظيف في القطاع الذي يسكنه 1.5 مليون نسمة، فإن ما بين 500 و700 صياد فقط هم الذين يصطادون بشكل منتظم إما بسبب صعوبة العمل، أو بسبب خشيتهم من تعرضهم للاعتقال على يد الاحتلال.

ويقول هشام بكر مدير جمعية الصيادين إن القيود التي فرضتها إسرائيل وما وصفه بابتزازها وصلا إلى مستويات لم يشهدها القطاع من قبل الأمر الذي يضع مهنة الصيد في خطر.

وأضاف: "هي بالدرجة الأولى الحصار المفروض على قطاع الصيد.. عزف عدد كبير من الصيادين عن هذه المهنة ونحن نتخوف أن يلحقهم الكثير من الصيادين".

وقال صياد آخر يدعى بلال بكر "بدهم يوقعوهم في ناس وقعت في العمالة إنهم يشتغلوا معاهم ويعرفوا طريق المقاومة ويعرفوا طريق القيادات بدهم يوقعوهم في العمالة".

وبموجب اتفاق سلام مؤقت فمن المفترض أن يسمح لصيادي غزة بالإبحار لنحو 230 ميلا بحريا من الساحل، ولكن بعد أن سيطرت حماس على القطاع عام 2007 فرضت إسرائيل حدا يتراوح بين ثلاثة وستة أميال بحرية.

وجرى تخفيف هذه القيود خلال فترات منذ ذلك الحين لكنها ظلت مفروضة معظم السنوات العشر المنصرمة الأمر الذي يعني أن الحياة السمكية في تلك المياه استنفدت نتيجة الصيد المفرط، ما دفع الصيادين إلى استيراد بيض السمك من إسرائيل ومزارع السمك.