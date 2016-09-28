شاهد: أحدث تقنيات الطهي والأغذية البديلة للحفاظ على الصحة

يُروج معرض في العاصمة الأردنية عمان لتقنيات الطهي الصحي وأحدث الاتجاهات الغذائية. المعرض ينظمه مركز نيوتري سنتر للتغذية العلاجية.

ففي الوقت الذي تنتشر فيه الحساسية الغذائية تُغرق الأسواق بمنتجات غذائية بديلة.

ويشارك أصحاب بعض تلك المنتجات في المعرض لطرح هذه البدائل وتقديم عينات منها للزوار.

من هؤلاء مُشاركة تدعى غيداء حمودة تُقدم للزوار منتجها من الخبز البديل وهو خبز مصنوع من الشعير والشوفان.

وقالت غيداء "كثير مهمة هاي الفعاليات لأنه هي بتعمل عندنا تواصل مباشر مع الناس. بتخلينا نشرح ونوضح أكثر عن منتجنا والأفكار المختلفة اللي حتى ممكن يستخدم فيها. وبنؤكد كمان فيها على أهمية الأكل الصحي والمحافظة ع الصحة".

ويستهدف المعرض الذي يُقام سنويا النساء في المملكة ودورهن في تحضير وجبات صحية بمنازلهن.

وقالت مشاركة في المعرض تدعى علا الرفاعي "الأكل الصحي إنه هو يكون متوازن بكل الجهات. يعني هو عم بيأخذ كل شي بيحتاجه الجسم إن كان بروتين إن كان عندك فيتامينات إن كان معادن. عم يأخذ كل شي بشكل طبعا منتظم. بيكون متوفر فيه يعني كل شي من العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم. مع طبعاً الرياضة فأنت كل هدول مع بعض بيوفروا لك إنك أنت عم تعمل نظام غذائي صحي".

وتعرض أكشاك الطعام في المعرض أنواعا مختلفة من الغذاء بينها البروتين وغيره كما تعرض الطرق البديلة لعمل الأطباق التقليدية العربية.

وقالت اختصاصية تغذية من منظمي المعرض تدعى أمل حداد إن للنساء دور حاسم في تعزيز بيئة غذائية صحية.

وأضافت "هذه النشاطات دائماً بتساعد الأم أو الست إنه كيف تقدر تختار الطريق الأسلم لها أو الصح. لأنه زي ما بنشوف اليوم فيه كثير مغالطات عم نشوفها على قنوات كثيرة. على ناس كثير. بأماكن كثيرة. وبتكون المعلومة هون بتكون مع أو هون بتكون ضد. إحنا هون بنحاول نوصل الصورة السليمة لسيدات المجتمع".

وأفاد تقرير نشره موقع البوابة ارتفاع معدل جراحات تخفيض الوزن في المملكة مع لجوء الناس لإجراءات طبية لحل مشكلة زيادة الوزن.

ووجد الاتحاد الدولي للسكري أن أكثر من نسبة 80 في المئة من البالغين في الأردن يعانون من زيادة في الوزن.

وأُقيم المعرض يوم الثلاثاء (27 سبتمبر أيلول) وافتتحته الأميرة عالية الطباع واستمر ليوم واحد فقط.