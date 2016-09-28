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بان غي مون: الوضع في حلب "أسوأ من مسلخ"

28/9/2016

واصلت الطائرات الروسية والسورية اليوم الأربعاء (28 سبتمبر/أيلول) قصفها لأحياء مدينة حلب السورية، بينما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع المأساوية في حلب.

وأظهرت لقطات بثها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي آثار دمار واسع بحي المشهد عقب قصف جوي للحي نفذته طائرات النظام السوري والطائرات الروسية.

ويظهر في الفيديو عدد من المواطنين وهم يحاولون البحث عن ناجين أسفل الأنقاض.

وفي حي المعادي في حلب قال عاملون في القطاع الطبي إن الطائرات الروسية والسورية قصفت مستشفى رئيسيا في حلب اليوم الأربعاء ما أدى إلى خروجه من الخدمة، بينما كثفت قوات النظام السوري هجماتها البرية على الجزء الذي تسيطر عليه المعارضة في حلب.

وأدى قصف قوات النظام السوري والقوات الروسية المتواصل منذ انتهاء الهدنة قبل 10 أيام إلى مقتل 400 شخص على الأقل.

وفي نيويورك عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع المأساوية في حلب.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون اليوم الأربعاء إن هؤلاء الذين يستخدمون أسلحة فائقة التدمير في سوريا يرتكبون جرائم حرب وإن الوضع في حلب أسوأ من "مسلخ".

وفي واشنطن قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة تتخذ خطوات لتعليق التعاون مع روسيا بشأن سوريا ما لم تتحرك موسكو لإنهاء هجوم حلب.

وجاء في البيان أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف أن أمريكا تحمل روسيا المسؤولية عن تدهور الوضع في سوريا.

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