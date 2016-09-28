البابا: عدالة الرب ستحل بمن يقتلون المدنيين في حلب

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى وقف قصف المدنيين في مدينة حلب السورية وحذر من يفعلون ذلك اليوم الأربعاء من "عدالة الرب التي ستحل بهم".

وأمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس وصف البابا حلب بمدينة الشهداء "حيث يموت الجميع.. الأطفال والكبار والمرضى والشبان".

ولم يحدد البابا هوية القتلة الذين يقصدهم لكن مراقبين يقولون إن الحكومة السورية وحلفاءها الروس صَعَدوا الغارات الجوية على الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة منذ انتهاء وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وقال البابا للحشد خلال كلمته الأسبوعية "أُجدد مناشدتي للجميع بأن يُلزموا أنفسهم بكل قوة بحماية المدنيين".

وأضاف "هذا التزام حتمي وعاجل. أُناشد ضمائر المسؤولين عن القصف الذين سيواجهون ذات يوم حساب الرب".

وتحدث بعد ساعات من قول سكان المدينة إن مركزا لتوزيع الخبر ومستشفى تعرضا للقصف في شرق حلب الواقع تحت سيطرة المعارضة مع مواصلة قوات النظام السوري حملتها المدعومة من الروس لاستعادة المدينة بالكامل.