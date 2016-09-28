الإمارات الأولى عربيا في مؤشر "التنافسية العالمية" ومصر 115

الإمارات الأولى عربيا واليمن الأخيرة عالميا في التقرير

حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز 16 عالميا في تقرير التنافسية العالمية 2016-2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، فيما جاءت مصر في المرتبة 115.

واحتلت قطر المركز 18 في التقرير، بينما جاءت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي والمُصدر الأول للنفط في العالم، في المرتبة 29، في حين جاءت الكويت في المرتبة 38 والبحرين في المركز 48.

وتذيلت اليمن وموريتانيا ومصر قائمة الدول العربية التي شملها التقرير حيث حلت اليمن في المركز 138 والأخير على التقرير، سبقتها موريتانيا في المرتبة 137، ومصر في المركز 115.

ولم يتضمن التقرير تقييما لعدد من الدول العربية مثل سوريا والعراق.

وجاءت إسرائيل في المركز 24 بينما حلت تركيا في المرتبة 55.

وبحسب التقرير، تصدرت سويسرا الترتيب للعام الثامن على التوالي، تلتها سنغافورة والولايات المتحدة، ثم هولندا وألمانيا التي تقدّمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين.

وأظهر التقرير إن الاقتصادات الأوربية، ما تزال تهيمن على المراتب العشر الأولى، إذ حلت السويد في المرتبة السادسة، والمملكة المتحدة السابعة متقدمة بثلاث مراتب، أما الاقتصادات الثلاثة الأخيرة في ترتيب العشر الأوائل، وهي اليابان، وهونغ كونغ، وفنلندا، فقد تراجعت جميعها في الترتيب.

أما بالنسبة للأسواق العالمية الناشئة فقد حلت الصين في المركز الـ28، فيما تقدمت الهند 16 مرتبة لتحلّ في المركز الـ39.

وتقدمت كلّ من روسيا وجنوب إفريقيا مرتبتين لتحلا في المركز 43 و47 على التوالي، بينما تراجعت البرازيل ست مراتب لتحلّ في المركز الـ81.

وقال خافيير سالا أي مارتن، مؤسس مؤشر التنافسية العالمي البروفيسور في جامعة كولومبيا: "بالنسبة لي، فإن الاهتمام بالنمو الاقتصادي يكمن في أهميته لتحسين الأوضاع والرفاهية حول العالم".

وأضاف: "يساعدنا تقرير التنافسية العالمي على فهم القوى المحرّكة للنمو، ويتزامن إطلاق هذه النسخة من التقرير مع تباطؤ في الإنتاجية، التي تعتبر المحرّك الأساسي للنمو المستقبلي".

ويقيس مؤشر التنافسية العالمية، العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية، معتمدا على 12 فئة أساسية تمثل دعائم لمؤشر التنافسية وهي: "المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور الأعمال، الابتكار.